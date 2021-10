- Dying Light fête Halloween

Publié le Vendredi 29 octobre 2021 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Des bonbons ou tu sors

Techland offre une nouvelle histoire pour son jeu Dying Light, afin de fêter Halloween en beauté. L’événement d’Halloween est désormais disponible et durera jusqu’au 8 novembre à 19 heures.La mise à jour "Volatile Rush" apporte un changement de taille : l'invocation d'un Volatile à chaque bruit que vous ferez. Pour survivre, des potions d'Halloween seront fournies. De plus, le pack Van Crane est également disponible et contient des zombies et des décorations à thème de la ville.Outre cette mise à jour, une nouvelle légende a été dévoilée. Les 2 sont à découvrir en vidéo.