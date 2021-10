Steam : les soldes d'Halloween

Publié le Samedi 30 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pas de quoi avoir peur

7 Days to Die

For Honor

Hollow Knight

Celeste

Mortal Kombat 11

Left 4 Dead 2

Rainbow Six Siege

XCOM 2

Arma III

Don't Starve Together

Warhammer Vermintide 2

The Witcher 3

Dead by Daylight

Fridayt the 13th

Resident Evil 6

Dead Space

A Plague Tale Innocence

Resident Evil

Call of Duty World at War

Dying Light

Metro Exodus

Dead Space 3

Castlevania 2

...

Steam y va aussi de ses soldes d' Halloween , qui courent jusqu'au 1er novembre. A vous de faire votre choix selon différents thèmes : Horreur, Thèmes effrayants, Sans horreur et Fonctionnalités et modes de jeu... C'est peut-être cette dernière catégorie qui est la plus flippante.Mais sinon, niveau soldes, vous avez des jeux tels que :Sinon, hein, vous avez aussi les jeux Tomb Raider en soldes, le jeu Deathloop également, sans oublier Conan Exiles Ori and the Will of the Wisps ou encore Detroit Become Human