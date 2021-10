Gog.com, les soldes d'Halloween sont là

Publié le Samedi 30 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Plus de 2000 offres, c'est terrifiant

SOMA

Dungeon Keeper

Dungeon Keeper 2

Alone in the Dark The Trilogy

Silent Hill 4

Dead Space

Bad Mojo Redux

Diablo + Hellfire

Aliens versus Predator Classic 2000

...

Call of Cthulhu

The Evil Within

The Evil Within 2

Amensia The Dark Descent

Phantasmagoria

Phantasmagoria 2

...

Limbo

Inside

What Remains of Edith Finch

...

Outlast

Outlast Whistleblower

Among the Sleep

...

Tomb Raider GOTY

Tomb Raider Anniversary

Tomb Raider Legend

Tomb Raider Underworld

Tomb Raider 1+2+3

Tomb Raider The Angel of Darkness

Tomb Raider The Last Revelation + Chronicles

The Witcher 3 GOTY

A Plague Tale Innocence

Baldur's Gate Enhanced Edition

Baldur's Gate II Enhanced Edition

Control Ultimate Edition

Diablo + Hellfire

Metro Exodus Gold Edition

XCOM 2

...

Gog.com a débuté ses soldes d'Halloween. Et pour fêter ça, ce sont des membres de Gog.com qui ont choisi certains jeux à mettre en soldes.Ils s'appellent Adam, Michal, Dorota et Olo. On choisit pas forcément son prénom, hein...Sinon, y'a plein d'autres jeux en soldes...Les soldes d' Adam Les soldesde Michal Les soldes de Dorota Les soldes d' Olo Les jeux Tomb Raider sont en soldes :Les meilleures ventes Et beaucoup d' autres jeux en soldes encore...