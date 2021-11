Publié le Lundi 1 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La Toussaint

Lee Everett, Telltale's The Walking Dead

John Marston, Red Dead Redemption

Sarah, The Last of Us

Joel, The Last of Us 2



Dominic Santiago, Gears of War 3

Aeris, Final Fantasy VII

Joker, Batman Arkham City

Chloe, Life is Strange

Aujourd'hui 1er novembre, la Toussaint est l'occasion d'avoir une pensée pour nos chers disparus. L'occasion de se remémorer, aussi, les morts les plus marquantes du jeu vidéo...Nous vous en avons sélectionnées quelques-unes. Il en manque très certainement qui, vous, vous aurons marquées. On vous laisse nous dire ça dans les commentaires.En attendant, voici quelques-uns des moments forts du jeu vidéo.