New World a perdu la moitié de ses joueurs

Publié le Mardi 2 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Echec en vue ?

En se basant notamment sur la fréquentation sur Steam, nos confrères de chez Forbes ont étudié les chiffres du MMORPG signé Amazon Games, j'ai cité New World. Le jeu a fait sensation lors de son lancement et, malgré quelques soucis de serveurs, les joueurs se sont rués en masse sur le jeu.Seulement depuis, c'est la fuite en avant...New World perdrait quelques 135 000 joueurs chaque semaine...Ainsi, la première semaine, le dimanche 3 octobre, ils étaient 913 000 joueurs sur les serveurs.Le dimanche 10 octobre, ils étaient 726 000.Le samedi 16 octobre, ils n'étaient plus que 608 000.Le samedi 23, seuls 508 000 joueurs étaient comptabilisés...Nouveau monde, nouveau bide ?