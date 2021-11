World War Z est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 3 novembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

A jouer les dents serrées

World War Z, le jeu inspiré du film et signé Saber Interactive et Focus Home Interactive, est désormais disponible sur Nintendo Switch. Et c'est une version Deluxe qui débarque.Elle contient la campagne, jouable en coopération, construite autour de quatre épisodes, comprenant chacun trois chapitres et se déroulant à New York, Jérusalem, Moscou et Tokyo.Mais elle contient aussi des tas de bonus, des tonnes d’armes et de skins supplémentaires, de nouvelles cartes...Bref, de quoi se faire largement plaisir. Et peur. Peur de plaisir ou plaisir de peur, comme vous voulez.