Grow : Song of the Evertree sort le 16 novembre

Publié le Mercredi 3 novembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Plantez votre petite graine

Grow : Song of the Evertree se rappelle à votre bon souvenir. Le jeu, développé par Prideful Sloth et édité par 505 Games, vous met dans la peau du dernier alchimiste du royaume d'Alaria. Un monde mystérieux envahi par le mal. Et ce mal a un nom : Whitering. Le Whitering s'attaque à l'Evertree, un grand arbre où sont hébergés des contrées entières.En tant que grand bâtisseur, vous allez tenter de redonner vie à Alaria et surtout, tenter de préserver l'Evertree.Le jeu est prévu pour le 16 novembre prochain sur PC, PS4, Switch et Xbox One.