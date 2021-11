Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters, à fuir comme la peste

Publié le Mardi 2 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Z'auriez un masque de rab ?

Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters a envie de vous donner la pêche, avec son nouveau trailer, puisqu'il va vous permettre de découvrir les Death Guard porteurs de peste, hérauts des maladies les plus infâmes et de la corruption de Nurgle.Et nous, la peste, on aime bien ça, surtout quand il y a des bubons purulents.Les Death Guard seront l'un des dangers à gérer durant le jeu. Autant vous dire qu'il va falloir envoyer vos troupes avec un joli stock de gel hydroalcoolique.Pour rappel, Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters est un jeu de rôle tactique au tour par tour, développé par Complex Games, édité par Frontier Foundry et prévu sur PC en 2022.Allez, hop, nouveau carnet de devs à mater :