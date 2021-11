The Witcher Saison 2 : Netflix dévoile la bande-annonce

Publié le Mardi 2 novembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Convaincu que Yennefer n’a pas survécu à la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l'endroit le plus sûr qu'il connaisse, la maison de son enfance, Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du Continent se battent pour la suprématie à l'extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille d’un plus grand danger : le mystérieux pouvoir qu'elle possède en elle.