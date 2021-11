The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me annoncé

Publié le Mardi 2 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Du sang et des larmes

Bandai Namco et Supermassive Games ont annoncé le 4ème et dernier opus de la saison une de l’anthologie The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Il se murmure dans les milieux autorisés à murmurer que pour voir débarquer un jour la saison deux, ce n'est pas encore gagné...Le jeu racontera l'histoire d'un groupe de réalisateurs de documentaires qui reçoit une invitation pour se rendre au "Murder Castle", une reconstitution de l'hôtel dont H.H. Holmes, considéré comme le premier tueur en série d'Amérique, était propriétaire.Et comme ils sont très cons et qu'ils n'ont pas lu le scénario, ils s'y rendent et vont tous crever les uns après les autres. A moins que vous n'arriviez à les sortir de là mais, hé, j'en doute.Le jeu est annoncé comme le plus violent de la série. Sortie prévue en 2022.