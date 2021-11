The Elder Scrolls Online: Deadlands est disponible

Publié le Mercredi 3 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Toi aussi, tu rêvais d'un autre monde ?

Nouveau pack d'aventure pour The Elder Scrolls Online, Deadlands est désormais disponible sur PC. Il sortira sur Xbox One, PS4, Xbox Series et PS5 le 16 novembre.Il s'agit de la conclusion de la saga de l'année "Les portes d'Oblivion". Au menu, de nouveaux mondes, de nouveaux alliés, ce qui représente carrément plus de 20 heures de jeu.Les joueurs s'aventureront notamment dans les Terres mortes, dans la Brûlure, zone où coulent des rivières de lave, où divaguent des bêtes embrasées et où se dressent de hautes tours de métal.Le Pack de jeu téléchargeable Deadlands est disponible à l'achat dans la Boutique à Couronnes en jeu et accessible gratuitement pour les adhérents ESO Plus.