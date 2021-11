- Stranger Things : découvrez la saison 4

Publié le Lundi 8 novembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Tout n'était pas bien dans les années 80

C'est à l'été 2022 que sortira la saison 4 de Stranger Things. Netflix a dévoilé un teaser de cette nouvelle saison. Le 6 novembre 1983, à Hawkins dans l'Indiana, Will Byers a disparu. Alors que les recherches ont été stopées, ses amis tentent toujours de le retrouver.. et ils ont découver une jeune fille ne répondant qu'à un chiffre : eleven (11). Eleven est très puissante mais psychologiquement fragile. Et elle va aider les ados à retrouver leur ami...Mais sinon, par pitié, Stranger Things ou pas, arrêtez de vouloir relancer la mode de la coupe mulet.Y'a des limites à l'indénce, quand même.