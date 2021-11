- Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R est disponible

Publié le Lundi 8 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

En voiture Simone !

Le jeu Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de courses tiré de la série d'action Fast and Furious : Spy Racers diffusée sur Netflix et produite par Universal Pictures et Dreamworks Animation. Elle raconte l'histoire de gamins, dont le cousin de Dom Toretto (joué par Vin Diesel à l'écran), Tony Toretto, qui sont recrutés par une agence gouvernementale pour combattre des criminels amateurs de grosses cylindées.Le jeu vous propose de participer à un tournoi de courses de voitures dans 5 endroits du globe dont Rio, Los Angeles et le Sahara. Un mode multi en ligne ou en local sur écran splitté est inclus.