Gamalive vous souhaite une année de merde 2022

Publié le Samedi 1 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça promet

Bonne grosse année de merde 2022



Et allez tous vous faire foutre*

*ça ce n'était pas obligé, mais ça me fait plaisir

A force de vous souhaiter une bonne et heureuse année, regardez où l'on en est. L'épidémie bat toujours son plein, voire même explose comme jamais, le monde est au bord du gouffre et les gens sont de plus en plus cons.Même les orangs-outans et les ours blancs préfèrent crever plutôt que de voir ça, Bon, d'accord, à la rigueur, les ours blancs, on s'en fout, ça fera de beaux tapis devant la cheminée. Mais les orangs-outans, merde !Bref, comme nos souhaits de joie et de bien-être sont, ces dernières années, des échecs retentissants, nous avons décidé de vous souhaiter une bonne grosse année de merde. Dans le doute on se dit que ça peut peut-être inverser la tendance, si là encore on se plante complètement.Donc,