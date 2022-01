Apex Legends présente “Histoires des Terres Sauvages : Gridiron”

Publié le Mercredi 5 janvier 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On se fait un Bang, alors ?

EA et Respawn Entertainment ont dévoilé Apex Legends “Histoires des Terres Sauvages : Gridiron”, qui raconte les répercussions de la bataille finale de la Guerre Frontalière. Cette nouvelle vidéo montre Bangalore, déchirée entre ses valeurs et sa famille, obligée de faire des choix aux conséquences lourdes...Pour rappel, le jeu est gratuit sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, et PC via Origin et Steam.La mise à jour Apex Legends - Évasion a ajouté une Zone d’orage et une carte paradisiaque.