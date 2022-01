Amazon Prime Gaming : les nouveautés de janvier

Publié le Mercredi 5 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Bon plan

Star Wars Jedi: Fallen Order

Total War: WARHAMMER

World War Z: Aftermath

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

WRC 7 FIA World Rally Championship

Abandon Ship

Paper Beast - Folded Edition

In Other Waters

Two Point Hospital

Abonnés Amazon Prime, vous avez accès non seulement à Amazon Prime Video et Amazon Prime Music, mais aussi à Amazon Prime Gaming Des jeux vidéo jouables gratuitement, sur PC.Et ce mois-ci, voici les nouveaux jeux qui débarquent dans la liste :En bonus, vous recevrez des récompenses spéciales pour les jeux League of Legends, Black Desert, Apex, Fifa, Red Dead Redemption, Valorant, New World, Fall Guys, Call of Duty et j'en passe.