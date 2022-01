Publié le Mardi 4 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le Graval

FIFA 22 (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Mario Party Superstars (Nintendo Switch) Pokémon Diamant étincelant (Nintendo Switch) Just Dance 2022 (Nintendo Switch)

FIFA 22 Spider-man Miles Morales Call of Duty: Vanguard

Forza Horizons 5 Halo Infinite Far Cry 6

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Spider-man Miles Morales

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Battlefield 2042

Mario Kart 8 Deluxe Mario Party Superstars Pokémon Diamant étincelant

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Super Mario 3D Land Selects Donkey Kong Country Returns 3DS

Farming Simulator 22 Football Manager 2022 Age of Empire IV

Comme chaque semaine, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 51ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Graval, un fromage au lait cru de vache, à pâte molle à croûte fleurie ou naturelle, qui nous vient tout droit de Seine-Maritime.Noël oblige, les nouveautés laissent la place à des classiques, même si Pokémon résiste tant bien que mal. Quant au retour de Just Dance, on se dit que vous avez bien préparé le réveillon du 1er de l'an...Voici lepour la semaine du 20 au 26 décembre 2021 :