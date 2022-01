(TEST) Teufel Airy Sports TWS, des excellents écouteurs Bluetooth taillés pour le sport

Publié le Lundi 3 janvier 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Mais pas que

Contrairement à ce que pourraient laisser croire nos silhouettes plus portées sur les piliers de bars que les athlètes de haut niveau, nous sommes, à Gamalive, de grands sportifs.Parfaitement.Personnellement, j'enchaîne les séances de foot en salle et de volley-ball. Walid fait du foot et du rugby. Théo fait de la musculation, et même si au bout de deux ans, il devrait s'être rendu compte que cela n'a aucun effet sur lui, il persévère. Et il fait aussi de la trottinette. Quant à Vincent, il court après ses poules. Toutes les semaines.Bon, on a nos exceptions, hein. Sylvain ne fait aucun sport. Juste de la cuisine. Et Julia non plus, mais elle a un mot du médecin. Comme quoi ça aide d'avoir un père docteur.Bref, on a testé des écouteurs pour faire du sport. En toute légitimité, malgré les apparences.