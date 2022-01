(TEST) Shin Megami Tensei V (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 4 janvier 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Démons de minuit

La maman de Vincent est très fière de son petit garçon. Tellement fière qu'elle ne rate pas une occasion de montrer les films de famille qui sont autant de souvenirs d'une époque où il lui faisait des câlins.Et parmi ces films, on découvre Vincent, avec des Dreadlocks, dansant et chantant sur Maîtresse ô ma maîtresse et invitant une camarade de classe lors de la boum de 6ème, pour danser sur Ville de lumière.Car oui, Vincent a toujours été un grand fan du groupe Images.Le rapport avec Shin Megami ?Aucun. Mais le choix du sous-titre méritait une explication.