Road 96 annoncé sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Publié le Lundi 14 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

26 ans déjà

Jeu d'aventure narratif développé par DigixArt, Road 96 est sorti sur PC et Nintendo Switch l'année dernière. Il s'agit d'un Road Trip dans lequel vous allez aider des personnes à fuir un pays sur le point de s'effondrer. La frontière est à quelques centaines de kilomètres, dans les montagnes... Et nous sommes en 1996. En pleine canicule. Chaque partie, et notamment ses habitants croisés ou ses routes à prendre, est générée aléatoirement.Le jeu est annoncé sur consoles PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour le mois d'avril.On vous laisse le (re)découvrir en vidéo.