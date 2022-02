- Gog.com : les jeux soldés ce week-end

Publié le Samedi 12 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

North & South !

Rain world

Highrisers

Sir, you are being hunted

STALKER Call of Prypiat



STALKER Clear Sky



STALKER Shadow of Chernobyl

1954 Alcatraz

Caravan

Bounty Train

Iron Danger

State of Mind

Valhalla Hills

Don't starve

Nowhere Prophet

Tomb Raider GOTY

Starsand

Sheltered

Frostpunk

This War of Mine

The Blind Project

Blair Witch

The Medium

Daymare 1998

Amnesia

Don't be afraid

Noctropolis

SOMA

Lucius

Sanitarium

Flashback

Breach and clear

The Binding of Isaac

Hard West

Hard Reset

Syberia



Syberia 2



Syberia 3

Monster Train

Phantom Doctrine

Train Fever

XIII

Zombie Night Terror

Yesterday Origins

Asterix et Obelix XXL 2

Corsairs

Blacksad

North & South

Chaque samedi, vous avez rendez-vous avec les soldes du week-end sur le site Gog.com. Et on vous rappelle que nous vous proposons de découvrir juste quelques titres. Pour les listes complètes de chaque catégorie, cliquez sur les liens.Quant à nos préférences, elles sont encore et toujours en gras.Les promos de la semaine Les promos de la mi-semaine Les promos du week-end