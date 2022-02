- The Centennial Case : A Shijima Story arrive le 12 mai

Publié le Vendredi 11 février 2022 à 11:30:00 par Théo Valet

En prise de vue réelle !

Comme vous l'avez probablement lu dans le sous-titre, The Centennial Case : A Shijima Story a la particularité d'être un jeu d'enquête en prise de vue réelle, c'est-à-dire avec de vraies personnes. Il est réalisé par Koichiro Ito, qu'on a pu voir sur Metal Gear Solid V et produit par Junichi Ehera qui a travaillé précédemment sur NieR:Automata.Dans ce jeu, vous allez incarner Haruka Kagami, une autrice de romans policiers qui va devoir enquêter sur une famille "maudite", qui a connu une série de morts inexplicables.Le jeu est prévu pour le 12 mai sur PS4, PS5 ainsi que sur Switch et PC. Les joueurs qui achèteront le jeu avant le 19 mai recevront le jeu ainsi que le Behind the scenes et la mini bande originale.