Portal débarque sur Nintendo Switch !

Publié le Vendredi 11 février 2022 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

On aurait préféré un nouveau jeu

Valve Software sortira Portal : Collection Cubique, à savoir Portal et Portal 2, sur Nintendo Switch, dans le courant de l’année.D’un côté, c’est chouette parce que ce sont de très bons jeux et que si vous ne les avez pas joués, il serait temps de pallier ce manque.D’un autre côté… ce n’est pas comme si on parlait de jeux récents… Et on aurait TRÈS largement préféré un portal 3.