Nintendo Switch Sports : Le nouveau Wii Sports ?

Publié le Vendredi 11 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Succès annoncé

Après le succès monumental de Wii Sports (même s'il était vendu avec la console), Nintendo revient à ses mini-jeux pleins de sueurs, mais jouables par toute la famille, même les grands-parents, avec Nintendo Switch Sports.Au menu, football, volley-ball, bowling, tennis et chambara. Cet automne, une mise à jour gratuite ajoutera même le golf. Comme dans Wii Sports, vous ferez les mouvements Joy-Con en main et la Nintendo Switch fera le reste. Vous pourrez même attacher la manette à votre cuisse, via un brassard spécial, pour les tirs au but du foot.Le jeu sortira le 29 avril et nul doute que ça va tout défoncer.