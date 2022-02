Klonoa Phantasy Reverie Series, SD Gundam Battle Alliance et Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival annoncés

Publié le Vendredi 11 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vous les connaissez ?

Bandai Namco a annoncé trois titres, Klonoa Phantasy Reverie Series, SD Gundam Battle Alliance et Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival à sortir cette année.Klonoa Phantasy Reverie Series fête les 25 ans de la saga. Il s'agit de deux jeux, Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea's Veil, remasterisés avec une résolution de 60 images par seconde et en 4K.Il s'agit de jeux de plateformes à défilement horizontal. A sortir sur Nintendo Switch, mais aussi sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam.SD Gundam Battle Alliance sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et sur PC via Steam et Windows en 2022. Il s'agit d'un RPG d'action dans le monde de Gundam, dans lequel vous allez diriger un escadron de 3 unités. Le jeu sera jouable en coop.Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival est un jeu de rythme dans lequel vous jouez du tambour. 76 titres sont prévus. Sortie sur Nintendo Switch dans le courant 2022.