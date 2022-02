(TEST) Lost Ark (PC)

Publié le Jeudi 10 février 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Les aventuriers de l’Arche perdue, littéralement

L'alcool est, pour la quasi-totalité de l'espèce humaine, un véritable fléau. Bizarrement, sur nous, ça a l'effet totalement inverse. Il est source de coups de génie et de profondes réflexions philosphiques dignes de figurer dans les plus célèbres ouvrages en la matière.Tiens, la dernière fois, nous sortions avec Vincent, d'une réunion de rédaction bien arrosée. Parce que oui, les réunions de rédaction, ça nous emmerde, alors on les arrose pour les rendre plus gaies.C'est à ce moment-là que nous avons reçu le code test du jeu Lost Ark. Et la discussion a été complètement évidente :- "Oh, p'tain, le logo du jeu, on dirait des ovaires"- "Ah ben faut le filer en test à Julia alors !"Et voilà comment Julia s'est retrouvée à tester Lost Ark.Des génies, je vous dis.Parce qu'en plus, elle en avait très envie.