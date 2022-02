Letters : a written adventure est disponible sur Switch et PC

Publié le Jeudi 10 février 2022 à 10:45:00 par Théo Valet

A vos plumes !

Comme son titre l'indique, dans Letters : a written adventure, il va falloir apprendre à lire et à utiliser les mots, mais pas que. Le jeu est également un platformer où on se déplace avec notre personnage pour manipuler les mots. Le jeu prend place dans les années 90, là où les lettres étaient encore à la mode. On va suivre Sarah, une jeune femme qui va évoluer à travers ces différentes lettres. C'est vous qui choisirez comment se passera l'histoire via votre choix des mots.Le jeu est disponible dès à présent sur PC et Switch, et je dois dire qu'il a éveillé ma curiosité !