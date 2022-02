Zorro revient en jeu vidéo

Publié le Jeudi 10 février 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Son nom, il le signe comment, hein ?

Nacon a annoncé le développement d'un jeu sur le personnage de Zorro. Bon, perso, j'aurais bien aimé un jeu VR dans lequel on incarne Bernardo, juste pour déconner. Mais non. Ce sera Zorro. Et le jeu, baptisé Zorro The Chronicles, sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, en juin 2022.Vous allez donc incarner Zorro... ou sa soeur Inès. Parce que oui. Dans Zorro The Chronicles, qui est à la base une série animée qui passe sur je ne sais quelle chaîne de télévision, Zotto a une soeur jumelle qui s'appelle Inès. Parce que vous savez, de nos jours, faut aussi faire plaisir aux petites filles, et blablablabla de mes couilles.J'attends le jeu dans lequel on incarne Alice au Pays des Merveilles... ou son frère jumeau, Kévin. Et les frères jumeaux des Totaly Spies, on en parle ?Enfin bref.