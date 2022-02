« Joseph : Chute » le troisième DLC de Far Cry 6 est disponible

Publié le Mercredi 9 février 2022 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Plus dure sera la chute

Ubisoft a annoncé que le troisième DLC de Far Cry 6 et dernier du Season Pass est disponible sur toutes les plateformes.Vous allez incarner Joseph Seed, le méchant emblématique de Far Cry 5 qui évoluera dans une version alternative de Hope County dans le Montana, dans une expérience inspirée des roguelites. Vous aurez l’occasion unique de se plonger dans l’esprit torturé du bonhomme qui devra affronter les anciens membres de sa secte alors que sa foi l’a quitté. Vous devrez également vous confronter aux anciens membres de sa famille alors qu’il lutte contre ses démons intérieurs…Le DLC pourra être joué en coop et grâce au programme « Buddy Pass », les détenteurs du DLC pourront inviter un autre joueur de Far Cry 6 sur la même plateforme à les rejoindre même si ce dernier ne possède pas le DLC.Pour célébrer le lancement du DLC, Ubisoft propose des réductions allant jusqu’à -40% sur toutes les éditions de Far Cry 6 dans les magasins en ligne. De plus, les détenteurs de Far Cry 6 pourront également bénéficier de -25% sur le Season Pass.Pour ma part, je ne suis pas une grande fan des roguelites, loin de là, mais ça a le mérite d’être original… Vous pouvez également retrouver notre avis sur Far Cry 6 ici