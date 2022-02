Dying Light 2 Stay Human : bien mais pas top ?

Publié le Mercredi 9 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Attendez, notre avis arrive

Dying Light 2 Stay Human est enfin sorti. Des petits soucis personnels nous ont retardé sur le test qui arrivera, finalement, la semaine prochaine. Parfaitement. Parce qu'on veut bien prendre le temps de le tester avant de vous en faire la critique. Et puis, si vous avez suivi nos derniers tests sur les gros jeux, vous savez désormais qu'il vaut parfois mieux attendre avant de vous précipiter, au risque de payer au prix fort une merde pourtant encensée par certains sites qui, oh comme c'est bizarre, ont un habillage pub dudit jeu.J'dis ça, j'dis rien, j'vise personne, mais si vous me demandez, je donnerai les noms quand même.Enfin bref. Dying Light 2 Stay Human est sorti et les critiques ne sont pas dithyrambiques. Bon jeu, mais pas exceptionnel. La preuve : 79% sur Metracritic pour la version PC, 79 pour la XSX, 77 pour la PS5 et 77% sur Opencritic. Alors certes, vous aimeriez avoir de tels scores à vos examens. Mais pour un jeu AAA, on a connu mieux.On vous dira ce qu'on en pense la semaine prochaine et en attendant, certains sites ont quand même aimé le jeu. La preuve en vidéo.