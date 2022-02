Buzz l'Eclair le film s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 9 février 2022 à 10:15:00 par Sylvain Morgant

Vers l'infini bla-bla-bla…

A la rédaction, on doute quand même de l'utilité du film. Sauf Cedric qui est très enthousiaste, mais bon, d'un autre côté, il a des goûts de chiottes. Reste que la toute nouvelle bande-annonce du film Buzz l'Eclair est sortie.On vous rappelle que le film sera en quelque sorte "le film qui a poussé Andy à vouloir un jouet Buzz l'Eclair dans le monde de Toy Story".Buzz l'Eclair est une production Pixar/Disney, réalisé par Angus MacLane avec les voix de Chris Evans, qui prête sa voix à Buzz, Keke Palmer, Dale Soules et Taika Waititi qui incarnent un groupe de recrues ambitieuses. Peter Sohn prête sa voix à Sox le compagnon robot de Buzz. Également au casting dans la version orginale Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez et Isiah Whitlock Jr.Le tout le 22 juin au cinéma. A moins que Disney ne mette le film à dispo sur Disney+…