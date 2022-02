The Power, de l'horreur bientôt au cinéma

Publié le Mercredi 9 février 2022 à 09:30:00 par Sylvain Morgant

London by night

Sortant le 16 février prochain, The Power continue sa petite promotion toute sympathique avec un nouvel extrait, pleine de fleur, de bien-être et de bonne humeur.Pour rappel, The Power est un film d'horreur réalisé par Corinna Faith avec Rose Williams, Emma Rigby, Diveen Henry, Charlie Carrick, Shakira Rahman et Gbemisola Ikumelo.On y suivra une infirmière fraîchement débarquée dans un hôpital à Londres en 1974 à la veille d'une coupure d'électricité. Val se retrouve seule la nuit car les patients ont été évacués. Enfin, seule, c'est vite dit…Voici donc un extrait exclusif pour se mettre en bouche.Et voici la bande annonce.