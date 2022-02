Publié le Mardi 8 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Jouvenceau

Légendes Pokémon: Arceus (Nintendo Switch) Uncharted Legacy of Thieves Collection (PS5) Mario Party Superstars (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) FIFA 22 (PS4)

Uncharted Legacy of Thieves Collection Spider-man Miles Morales FIFA 22

Forza Horizons 5 Halo Infinite Far Cry 6

FIFA 22 NBA 2K22 Spider-man Miles Morales

FIFA 22 NBA 2K22 Call of Duty: Vanguard

Légendes Pokémon: Arrceus Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Luigi's Mansion Pokémon Lune

Farming Simulator 22 The Witcher 3 - GOTY Football Manager 2022

semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 4ème semaine de 2022. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Jouvenceau, un fromage au lait pasteurisé de chèvre, à pâte molle et à croûte fleurie qui vient des Yvelines en Ile-de-France.Cette semaine, on sort les nouveautés. Légendes Pokémon Arceus et Uncharted Legacy Collection s'adjugent les deux premières places du classement. Et du sang neuf, ça fait quand même beaucoup de bien dans un top qui a généralement du mal à se renouveler. On ne va pas s'en plaindre, donc, en espérant que ça va durer un peu...Voici lepour la semaine du 24 au 30 janvier 2022 :