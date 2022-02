- John Carter: Warlord of Mars annoncé en jeu vidéo

Publié le Mardi 8 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mieux que le film ?

Personnage créé par Edgar Rice Burroughs, John Carter débarque en jeu vidéo dans John Carter: Warlord of Mars. La sortie du jeu est prévue pour 2022, mais les développeurs de chez Hypnotic Ants vont tout de même lancer un Kickstarter pour assurer leurs arrières, et ce dès le 1er mars.Héros de SF, John Carter a connu 15 romans. Et un film Disney qui a fait un énorme flop, coûté des millions et provoqué la chute du PDG des Studios Disney de l'époque. On dit ça, on dit rien. Mais bonne chance à Hypnotic Ants.Le jeu prend place en 1945. John Carter, soldat, combat les nazis. Un jour, il met la main sur une technologie inconnue qui le transporte sur Barsoom, planète plus connue sous le nom de Mars... et sur Mars, il y a... des martiens...