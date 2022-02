- Ghostwire: Tokyo le 15 mars sur PS5 et PC

Publié le Lundi 7 février 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

I ain't afraid of no ghost

Développé par Tango Gameworks et édité par Bethesda, GhostWire: Tokyo a été annoncé lors de l'E3 2019 et, depuis, il s'est fait très discret. On sait désormais qu'il sortira le 25 mars, sur PC et PS5.Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'action-aventure qui vous emmène à Tokyo. La population disparait petit à petit, mystérieusement. Ce sont les Visiteurs qui en sont la cause, entités surnaturelles tout droit sorties des légendes, du folklore et des contes japonais.On nous promet une découverte des lieux iconiques de Tokyo, comme on ne les a jamais vus. Des quêtes secondaires sont prévues et permettront d'aller plus loin encore dans les légendes japonaises.