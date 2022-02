Les versions PS5 et Xbox X d'Assetto Corsa Competizione en démonstration

Publié le Lundi 7 février 2022 à 10:20:00 par Walid Hamadi

Dites-le avec l'accent italien

Les prochaines semaines vont ravir les fondus de bolides et d’asphalte. Juste avant la sortie de Gran Turismo 7 sur PS5 en mars prochain, c’est la version new gen d’Assetto Corsa Competizione qui va vous donner votre dose de vitesse et de challenges. Déjà sorti sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu de Kunos Simulazioni arrivera le 24 février sur PS5 et Xbox Series X et S.



Pour vous donner envie de concourir sur les pistes du GT World Challenge telles que Zolder et Spa Francorchamps, un nouveau trailer vient de sortir. Au volant d’une Audi R8 ou d’un Bentley Continental, de jour ou bien de nuit sous la pluie, 505 Games veut vous faire admirer sa mouture PS5 lors d’une séquence de gameplay de 3 minutes. Profitez !