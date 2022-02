Fluids & Sounds : un jeu de relaxation

Publié le Lundi 7 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ouais ben moi ça m'énerve

Studio indépendant berlinois, MK Arts & Visuals vient de sortir Fluids & Sounds sur Steam . Déjà disponible sur mobiles, via Google Play et l'Apple Store, il s'agit plus d'un logiciel de relaxation que d'un véritable jeu.De la musique, des graphismes qui montrent des représentations de fluides projetés au rythme des morceaux... des sons générés aléatoirement, des dizaines d'effets et de paramètres à régler pour avoir la musique qui vous relaxera le mieux...Moi, perso, ça me met sur les nerfs, les trucs comme ça. Tout l'effet inverse.