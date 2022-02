- The Cycle : Frontier, le nouveau PvPvE en bêta fermée

Publié le Vendredi 4 février 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Inscrivez-vous

Signé Yager, le jeu The Cycle: Frontier est un PvPvE, à savoir un PvP et PvE, ou si vous préférez, un MMO dans lequel vous devez latter tout le monde : les autres joueurs et les ennemis gérés par l'IA.Une bêta fermée est prévue du 10 au 28 mars sur PC, via Steam et l' Epic Games Store Le jeu est de type FPS, sera proposé en Free-to-play, et vous plonge sur une planète inconnue. Selon votre faction, vous aurez des missions à remplir et, bien entendu, devrez composer avec les deux autres factions ennemies et les créatures qui peuplent la planète.Vous pourrez jouer en solo, en groupe, ou allié à avec des inconnus.