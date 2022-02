- Halo : la nouvelle série TV disponible le 24 mars

Publié le Vendredi 4 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mais pas chez nous

La nouvelle série TV sur l'univers de Halo suivra une nouvelle aventure du pesonnage phare de la série, le Master Chief, alias Spartan 117.La bonne nouvelle, c'est que la série est annoncée pour le 24 mars. La mauvaise, c'est qu'elle sortira sur Paramount +, une chaine disponible aux USA, certes... mais pas en France. Aucune date de disponibilité n'a d'ailleurs été évoquée. Le seul espoir, finalement, est que la série soit vendue à une autre plateforme, de type Netflix, OCS et j'en passe, pour débarquer chez nous.Une bande-annonce a été dévoilée. On reste assez dubitatif sur la qualité de certains effets spéciaux et sur Cortana, physiquement très bof.