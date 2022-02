- This Means Warp, un roguelike de gestion de vaisseau spatial

Publié le Vendredi 4 février 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Et tout le monde sait que dans l'espace, personne ne vous entend. Du tout.

This Means Warp est un roguelike de gestion de vaisseau spatial. C'est Jagex Partners qui le distribuera. Et l'accès anticipé début sur Steam le 17 mars 2022.Combat en temps réel, batailles spatiales, univers généré aléatoirement, mais aussi gestion de son équipage, de l'état du vaisseau, des armes, et j'en passe... This Means Warp s'inspire de jeux tels que FTL ou... Overcooked, pour proposer un gameplay à la fois délirant et exigeant.Le jeu est jouable en solo mais aussi en coop en ligne.