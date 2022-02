- Monsters Domain, un FPS Tower Defense en test

Publié le Vendredi 4 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'envers du décor

Développé par G-Devs, Monsters Domain est un mélange de Tower Defense, de FPS, avec des éléments de RPG. Vous incarnez le gardien des forces du Mal et devez défendre le domaine des monstres. A la manière d'un Dungeon Keeper, vous devrez empêcher les héros de venir piller votre domaine.Chaque héros que vous tuez pourra rejoindre votre armée maléfique. Au fil des parties, vous améliorerez les défenses, ajouterez des pièges et déciderez d'évoluer plutôt vers la Nécromancie, la vivisection, Rogue, Forage ou Sorcellerie via ses différentes écoles de Magie Noire.Le jeu est désormais en Playtest. Vous pouvez donc le tester en avant-première, en version bêta. Pour ça, il suffit d'aller vous inscrire sur Steam