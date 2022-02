- Battlefield 2042 : la saison 1 repoussée à cet été

Publié le Jeudi 3 février 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Patience et longueur de temps...

EA et Dice ont annoncé que la Saison 1 de leur jeu Battlefield 2042 arriverait non pas ce printemps, mais cet été. Un report de plusieurs semaines (mois ?) pour, comme d'hab pour livrer le meilleur contenu possible pour les joueurs, selon les sources officielles.Un retard surtout dû au jeu de base, livré buggé et loin d'atteindre le niveau espéré, et qu'il a fallu (qu'il faut encore) corriger à grands tartinages de patchs, ce qui a mobilisé des équipes sensées bosser sur le contenu additionnel.D'où le report. 4 saisons sont prévues, ajoutant 4 personnages, 4 cartes et de l'équipement, sans oublier des skins.Mais bon. Faudra attendre.