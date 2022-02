(TEST) Expeditions : Rome (PC)

Publié le Mercredi 2 février 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ils sont pas fous fous ces romains…

Avant d'accepter de prendre un stagiaire, on lui fait passer un test. Ambre, qui postule pour rejoindre nos rangs cet été, a déjà écrit deux ou trois news par-ci par-là histoire de voir si elle se faisait au genre et au style du site.Et maintenant, elle s'attaque à "la" grosse partie du job : le test de jeu.Un test de test, en quelque sorte.Bon, dans son style, c'est un peu "moi, je". Mais Ambre est une femme fière qui traverse la vie la tête haute. On l'a envoyée à Rome voir s'y on y était.