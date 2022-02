- Far Cry 6 joue les Rambo

Publié le Mercredi 2 février 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tu la veux ta putain de guerre ?

L'excellentissime Far Cry 6 (nan, on déconne) s'offre une nouvelle mission inspirée des films Rambo. Des trois premiers films, d'ailleurs.Cette nouvelle mission est gratuite et sort sur toutes les plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Intitulée "All the Blood", elle vous entraînera à la rencontre d'un fan de Rambo que vous devrez accompagner dans une vengeance à la violence et mise en scène façon film des années 80. Une fois remplie, cette mission vous offrira l'arc à flèches explosives de Rambo, que vous pourrez utiliser dans la campagne solo.Un pack objets Rambo (tenue, arme, véhicule...) est aussi disponible à l'achat.