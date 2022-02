La nouvelle championne de League Of Legends se dévoile en vidéo

Publié le Mercredi 2 février 2022 à 09:30:00 par Théo Valet

Une baronne, rien que ça

Passive - Pression

Les attaques de base de Renata marquent ses ennemis et infligent des dégâts supplémentaires. Les dégâts infligés par les alliés de Renata consomment la marque et infligent des dégâts supplémentaires.

A - Poignée de main

Renata Glasc tire un projectile depuis son bras robotique et immobilise le premier ennemi touché. Elle peut réactiver la compétence pour projeter l'ennemi dans une direction ciblée, ce qui blessera les ennemis touchés et les étourdira si la cible projetée est un champion.

Z - Renflouement

Renata Glasc confère à un champion allié ou elle-même une vitesse d'attaque et une vitesse de déplacement croissantes vers les ennemis. Si l'allié obtient une élimination sur un champion ennemi, la durée du buff se réinitialise. Si l'allié meurt pendant le Renflouement, ses PV sont restaurés, mais il se met à brûler et meurt en 3 secondes. L'allié peut arrêter la brûlure en éliminant un champion avant de mourir.

E - Programme de fidélité

Renata Glasc envoie ses missiles techno-chimiques qui protègent les alliés, blessent et ralentissent les ennemis lorsqu'ils passent dans la zone. Les missiles appliquent également leurs effets autour d'elle au lancement, et dans une explosion à portée maximale.

R - Prise de contrôle hostile

Renata Glasc envoie un nuage chimique qui rend ses ennemis Fous furieux, ce qui augmente leur vitesse d'attaque et les force à lancer leurs attaques de base contre tout ce qui les entoure. Les ennemis fous furieux attaquent en priorité leurs propres alliés, puis les unités neutres, puis l'équipe de Renata Glasc, puis Renata Glasc elle-même.

Renata Glasc, de son petit nom, rejoint les 158 autres champions qu'on peut retrouver dans League of Legends. Cette madame est de type "Support" et descend d'une famille d'alchimistes zauniens ingénieux et altruistes. Elle est décrite comme un personnage clairvoyant et ambitieux qui compte bien faire parler d'elle.Pour ce qui est de ces capacités, je vous laisse lire le communiqué officiel :Une vidéo a également été dévoilée, elle montre notamment ce que donne le personnage en jeu. Renata Glasc sera disponible avec le patch 12.4 qui arrive on ne sait pas quand.