Sony achète Bungie pour 3,6 milliards de dollars

Publié le Mardi 1 février 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Une paille

On est encore loin des 69 milliards (à quelques millions près) du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Mais celui-là n'est pas mal quand même...Bungie a annoncé avoir été racheté par Sony Interactive Entertainment pour la bagatelle de 3,6 milliards de dollars. Un chiffre qui donne une nouvelle fois le tournis à ceux qui ont du mal à boucler leurs fins de mois.Pour rappel, Bungie a appartenu à Microsoft de 2000 à 2007 et est à l'origine de la saga Halo. Puis a signé un partenariat de 10 ans en 2010 avec Activision pour le développement de Destiny. C'est donc un nouveau marriage pour le studio volage qui, on l'espère, permettra de développer plus de licences et consolider celle déjà existante.