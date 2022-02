Horizon Forbidden West : découvrez du gameplay sur PS4

Publié le Mardi 1 février 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Old generation

Parce que tout le monde n'a pas une PS5, Sony sortira aussi Horizon Forbidden West sur PS4. Et ils ont dévoilé une nouvelle vidéo du jeu, à savoir du gameplay capturé sur PS4.Alors oui, c'est sur PS4 Pro, donc c'est un peu de la triche.Mais on ne va pas bouder notre plaisir, non ?Horizon Forbidden West sort le 18 février prochain.