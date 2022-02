Publié le Mardi 1 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Munster-Géromé

Mario Party Superstars (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Animal Crossing : New Horizons (Nintendo Switch) Ring Fit Adventure (Nintendo Switch) Spider-man Miles Morales (PS5)

Spider-man Miles Morales Ratchet & Clank : Rift Apart Death Stranding : Director's Cut

Forza Horizons 5 Far Cry 6 Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla Spider-man Miles Morales Far Cry 6

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard NBA 2K22

Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing : New Horizons

Pokémon Lune Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects New Super Mario Bros. 2

Farming Simulator 22 The Witcher 3 - GOTY Football Manager 2022

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 3ème semaine de 2022. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Munster-Géromé, un fromage au lait de vache, à pâte molle à croûte lavée provenant d’Alsace.Cette semaine encore, pas de quoi crier à la révolution niveau classement. Ring Fit revient sur le devant de la scène, pour occuper les malades du Covid pendant leur semaine d'isolement. Et Spider-Man sur PS5... euh... y'a des gens qui achètent des PS5 sans avoir la console ?Voici lepour la semaine du 17 au 23 janvier 2022 :