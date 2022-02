Techland dévoile un nouvel épisode de Dying 2 Know More

Publié le Mardi 1 février 2022 à 10:20:00 par Théo Valet

VOUS SAUREZ TOUT DE CE JEU

Au cas où vous vivez dans une grotte durant les deux derniers mois, Dying Light 2 arrive dans 4 petits jours. Techland a su maintenir la hype en nous nourrissant de vidéos, d'articles et autres contenus pour nous dévoiler les coulisses du jeu. On sait absolument tout sur comment s'est déroulée la production du jeu et il ne nous reste plus qu'à plonger dans ce dernier.Dans ce nouvel épisode de Dying 2 Know More montre un peu plus le cycle jour/nuit de ce nouvel opus, et surtout les nouvelles choses à faire la nuit (autre que se faire courser par les chasseurs nocturnes).Dying Light 2 : Stay Human arrive le 4 février sur PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, et même sur Switch.