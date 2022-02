Clouzy! arrive sur PC et Xbox le 24 Février

Publié le Mardi 1 février 2022 à 10:00:00 par Théo Valet

Et bah passe moi le marteau

Clouzy! viens vous apporter une petite dose de mignonnerie en ce mardi matin. Dans ce jeu d'exploration agricole, vous allez traverser un petit monde tout joli, tout mignon et trouver des Clouzy. Ces petites bestioles sont toutes gentilles et réclament seulement d'être nourri. Vous allez donc devoir concoctez des recettes en fonction de leurs humeurs. Vous pourrez également noter dans un journal les différents Clouzy que vous trouverez afin d'en faire l'inventaire. Il y aura également des énigmes à résoudre pour découvrir l'histoire de l'île où vous vous trouvez.Le jeu arrive sur Xbox One et PC le 24 février prochain.